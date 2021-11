Neues Zuhause für Luchswaisen in Maßweiler eröffnet

In der Wildtierstation in Maßweiler in der Südwestpfalz gibt es ab sofort eine Auffangsstelle für Luchswaisen. Es ist die erste dieser Art in Deutschland.

Mit dem Gehege will die Wildtierstation die Wiederansiedlung von Luchsen im Pfälzerwald unterstützen. 2016 hat das Land Rheinland-Pfalz damit begonnen, im Pfälzerwald Luchse anzusiedeln. Nach Angaben des Umweltministeriums leben hier derzeit 20 Tiere. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen biete Platz für 45 erwachsene Luchse. Luchswaisen leben in freier Wildbahn gefährlich In dem neuen Gehege auf dem Gelände der Tier-Auffangstation in Maßweiler können insgesamt sechs junge, verletzte und verwaiste Luchse aufgenommen werden. Werden kleine Luchse ohne Mutter gefunden, sollen sie nach Maßweiler kommen. SWR Gerade bei Jungtieren sei die Sterberate hoch. Die neue Auffangstation soll helfen, die jungen Luchse auf das eigenständige Leben im Wald vorzubereiten. Bau der Station unter anderem aus Stiftungen finanziert Der Bau der Jungtier-Auffangstation hatte vier Monate gedauert. Sie ist 1.400 Quadratmeter groß und hat 220.000 Euro gekostet. Finanziert wird das Projekt von Tierschutz-Stiftungen sowie dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz. Das Gehege hat einen fünf Meter hohen Zaun, denn Luchse sind sehr gute Kletterer. Kontakt zum Menschen meiden Wichtig sei im Konzept gewesen, den Kontakt mit den Tieren und dem Menschen so gering wie möglich zu halten, sagt Florian Eiserlo von der Tierauffangstation Maßweiler. Luchse könnten sehr zahm werden. Ein zahmes Tier auszuwildern sei besonders schwierig. Es könnte in Wohnsiedlungen gehen und dort womöglich Katzen und Hunde jagen. Damit die Luchse in der Auffangstation möglichst wenig Menschenkontakt haben, sollen in den Teil der Anlage deshalb keine Besucher geführt werden. Florian Eiserlo hofft aber ohnehin, so wenige junge Luchse wie möglich in der Auffangstation in Maßweiler aufnehmen zu müssen. Wenn dann aber einer komme, fühle er sich mit dem neuen Gehege gut vorbereitet, sagt der Biologe. Tiger und ein Puma leben in der Tierauffangstation Die Tierauffangstation in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz gibt es seit dem Jahr 2000. Der Verein TIERART hatte es sich damals zur Aufgabe gemacht, ehemalige Zirkustiere und Wildkatzen aus privater Haltung artgerecht unterzubringen. Das Gelände in Maßweiler ist etwa 14 Hektar groß und gehörte früher dem US-Militär. Es umfasst drei große Außengehege mit Badebecken sowie eine hochmoderne Innenanlage mit Schlafboxen, Futterküche und einem OP-Raum. Derzeit leben dort nach Angaben des Vereins TIERART, der die Station betreibt, vier Tiger und ein Puma.