Luchs reißt in Südwestpfalz Schafe und Ziegen

Im Februar wurden in der Verbandsgemeinde Hauenstein zehn tote Ziegen und Schafe gefunden. Jetzt steht fest: Ein Luchs hat die Tiere gerissen.

Die betroffenen Tierhalter in Hauenstein hatten in ihren Betrieben bisher nach eigenen Angaben noch keine solcher Vorfälle. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf in Trippstadt, kurz KLUWO, steht jetzt in Kontakt mit den Tierhaltern, um Entschädigungen und Förderungen für mögliche Schutzvorkehrungen gegen den Luchs zu besprechen.

Ziegen und Schafe eher selten Beute von Luchsen

Grundsätzlich passen kleinere Nutztiere, wie Ziegen oder Schafe, zwar ins Beuteschema der Luchse, aber es passiert nicht oft, dass sie wirklich zuschlagen. Das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf hat für das Jahr 2024 für ganz Rheinland-Pfalz gerade mal einen Vorfall dokumentiert, im Jahr davor waren es zwei und wiederum ein Jahr davor gar keiner. Zum Vergleich: Allein im Jahr 2024 gab es im Land fast 30 Übergriffe durch den Wolf auf Nutztiere.

Noch keine Erklärung für die vermehrten Risse durch den Luchs

Dafür, dass sich die Risse in der Westpfalz jetzt derart häufen, hat das KLUWO noch keine Erklärung. Davon, dass da möglicherweise ein Problem-Luchs unterwegs ist, wie es schon spekuliert wurde, geht man erst mal nicht aus. Das Koordinationszentrum spricht vorerst von einem unerfreulichen Zufall. Das KLUWO wartet jetzt auch noch die Auswertung von Genetik-Proben ab, um zu erfahren, ob es ein einzelner Luchs war oder mehrere Tiere.

Außerdem sei es erst dann ein Problemtier, wenn der Luchs Elektrozäune überwunden hätte, um auf die Weiden zu gelangen. Das ist aber in all den jetzt dokumentierten Fällen nicht passiert. Insofern wollen die Experten das jetzt erst mal noch weiter in Ruhe beobachten.

Viele Luchse leben im Pfälzerwald und am Donnersberg

Rund um den Donnersberg, vor allem aber auch im Pfälzerwald wurden bisher die meisten Luchse nachgewiesen. Und das ist auch kein Wunder, der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands, grenzt direkt an die ebenfalls waldreichen Vogesen. Die Luchse haben dort also einen zusammenhängenden Lebensraum in einer Größe, wie er in Mitteleuropa nur selten vorkommt. Und genau deswegen wurde der Pfälzerwald als idealer Ort ausgewählt, als man 2016 angefangen hat, die ersten Luchse in Rheinland-Pfalz wieder anzusiedeln.