Das Gesundheitsamt Kaiserslautern ist nach eigenen Angaben ab sofort mit der LUCA-App verbunden. Mit dieser Handy-Software können Kontakte von Corona-Infizierten digital nachverfolgt werden – beispielsweise, wenn sie auf Veranstaltungen oder in Geschäften waren. Dafür müssen sie vor ihrem Besuch einen QR-Code am Eingang scannen. Dieser erfasst die Kontaktdaten. Das Gesundheitsamt kann dann bei einem Corona-Fall darauf zurückgreifen. Außerdem können Nutzer ab sofort negative Corona-Tests in der LUCA-APP hinterlegen. Auch für Geimpfte und Genesene soll es diese Funktion bald geben.