Von heute an ist die Ortsdurchfahrt in Lohnsfeld wegen Asphaltarbeiten mehr als fünf Wochen lang nicht befahrbar. Es ist nicht die erste Vollsperrung der Landesstraße 401 in jüngster Zeit. Das trifft gerade die Unternehmen hart. Ein Besuch vor Ort.

Angela Hörhammer muss erst einmal schlucken. Wo sie noch immer die Energie hernimmt? "Ganz ehrlich", setzt sie an - und ergänzt: "Wir haben keine Energie mehr. Wir gehen auf dem Zahnfleisch, schlafen nachts nicht mehr." Doch aufgeben, das wollen Angela Hörhammer und ihr Mann Michael nicht.

Angela und Michael Hörhammer betreiben die Bäckerei auf der Pulvermühle in Lohnsfeld in der fünften Generation. SWR

Trotz so vieler Rückschläge blicken sie nach vorne. Eigentlich sollte ja auch alles so schön sein: 2018 übernahmen die beiden die etwas außerhalb von Lohnsfeld im Donnersbergkreis gelegene Bäckerei von ihrem Vater an der Landesstraße 401. Ein Traditionsunternehmen. Die Hörhammers investieren, modernisieren, haben viele Ideen.

Brand im Backofen kurz nach Geschäftsübernahme

Doch kurz nach dem Start bricht ein Feuer in einem Backofen aus. Beide lassen sich davon nicht unterkriegen. Sie setzen so manche Idee in die Tat um, etwa den Ausbau der Terrasse. Dann kommt Corona. Und schließlich flattert im November 2021 eine weitere Hiobsbotschaft ins Haus: der Neubau eines Rad- und Gehweges im Laufe des Jahres 2022. Über diesen freuen sich Hörhammers prinzipiell zwar sehr, doch die Arbeiten sollen verbunden mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Lohnsfeld eine mehrmonatige Sperrung zur Folge haben.

Hoffnung auf halbseitige Sperrung zerschlägt sich im Donnersbergkreis

Gerade, als es endlich läuft, kommt nun die nächste Vollbremsung. Michael Hörhammer schließt sich mit weiteren Gewerbetreibenden entlang der Landesstraße 401 in Lohnsfeld und dem benachbarten Wartenberg-Rohrbach kurz. "Wir sind insgesamt 17 Unternehmer, die den Landesbetrieb Mobilität angeschrieben hatten", sagt der Bäckermeister.

"Mein Mann macht das mit Herzblut. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass er etwas anderes macht."

Die Bitte: Möglichst die Arbeiten mit einer halbseitigen Sperrung und Ampelbetrieb vornehmen. Doch dieser Wunsch bleibt unerfüllt. Warum, das erklärt Bernhard Knoop, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Worms: "Aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit brauchen wir die ganze Fahrbahnbreite und müssen unter Vollsperrung arbeiten."

Bernhard Knoop (rechts), der Leiter des Landesbetriebs Mobilität Worms, bei einer Baustellenbesprechung in Lohnsfeld. SWR

Neue gesetzliche Vorgabe bei Baustellen

Hintergrund hierfür sei eine im Jahr 2018 eingeführte gesetzliche Vorgabe: "Für den Laien ist die Landesstraße 401 mit sechs Metern sehr breit. Da denkt man beim ersten Hinsehen, dass man hier mit Ampel und bei laufendem Verkehr arbeiten kann. Aber dem ist nicht so. Wir haben ein Regelwerk im Interesse der Sicherheit der Menschen, die hier arbeiten", erläutert Knoop.

In Lohnsfeld wird die Ortsdurchfahrt erneuert. SWR

Das wiederum bedeute einen Mindestabstand zum fließenden Verkehr und eine Arbeitsfläche neben den Maschinen. "Wenn man dies alles aufaddiert, fehlt es an Restbreite, dass da noch ein Pkw oder Lkw an dem Arbeiter vorbeifahren kann", so Knoop.

Bau eines Radweges und Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Lohnsfeld Zwischen Wartenberg-Rohrbach und Lohnsfeld im Donnersbergkreis entsteht entlang der Landesstraße 401 ein 1000 Meter langer Rad- und Gehweg. Es handelt sich dabei um einen Lückenschluss

Zudem wird die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Lohnsfeld auf einer Länge von 800 Metern erneuert

Beginn der Arbeiten war im Juli 2022

Ab dem 23. März wird die Ortsdurchfahrt in Lohnsfeld aufgrund von Asphaltarbeiten laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms für voraussichtlich etwas mehr als fünf Wochen voll gesperrt. Zuletzt wurde nach einer Winterpause mit einer Ampelregelung gearbeitet

Laut dem LBM soll bis auf Restarbeiten im Mai alles fertiggestellt sein

Für die Arbeiten sind 1,36 Millionen Euro veranschlagt

Nach Angaben des Landesbetriebs sind rund 3.300 Fahrzeuge pro Tag in diesem Bereich auf der Landesstraße 401 unterwegs

Resolution des Verbandsgemeinderates von Winnweiler

Argumente, die Michael Hörhammer nachvollziehen kann. Er wolle auch nicht einfach Vorschriften in Frage stellen, sondern versuchen, Lösungen zu erarbeiten, wie sich die Baustelle für die Unternehmen verträglicher gestalten lasse. Etwa durch den Einsatz mehrerer Kolonnen, um die Bauzeit zu verkürzen. Der Bäckermeister hat auch den Kontakt zu Politikern in der Region gesucht, bekommt diesbezüglich Unterstützung vom Verbandsgemeinderat Winnweiler, der eine Resolution verfasst hat. Landrat Rainer Guth (parteilos) setze sich ebenfalls ein.

Knoop: "Nicht beliebig viele Mannschaften auf Baufeld"

Doch auch das Thema Kolonnen lasse sich nicht wie gewünscht umsetzen, erläutert Bernhard Knoop: "Wir arbeiten in verschiedenen Bauabschnitten. Wir können nicht beliebig viele Mannschaften auf ein solches Baufeld lassen. Das ist überschaubar. Wir können die Baubereiche nur so lange und so breit unter Vollsperrung einrichten, dass die Anlieger zu ihren Häusern kommen, dass die Feuerwehr fahren kann, der Katastrophenschutz funktioniert."

Bernhard Knoop, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität Worms, an der Baustelle der Ortsdurchfahrt in Lohnsfeld. SWR

Es sei auch nicht möglich gewesen, parallel Baufelder einzurichten. "Wir wollten immer gewährleisten, dass der Ort von Süden oder von Norden anfahrbar ist", sagt der Leiter des LBM Worms. Gleichwohl habe er auch Verständnis für die schwierige Situation der Unternehmen in einer solchen Zeit: "Natürlich ist es für die Betriebe an einer so stark befahrenen Straße wie der Landesstraße 401 eine ganz, ganz schwere Zeit, wenn wir unter Vollsperrung arbeiten."

Umsatzeinbruch von 70 Prozent bei Bäckerei Hörhammer

Für die Bäckerei Hörhammer hatte bereits die Straßensperrung im vergangenen Jahr einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent zur Folge - über einen Zeitraum von mehr als vier Monaten hinweg. "Das war eine sehr schwere Zeit. Wir sind froh, dass wir ein sehr gutes Team haben, das voll hinter uns steht, das mit uns leidet und auch kreativ mitarbeitet", erzählt Michael Hörhammer.

Auf der Pulvermühle in Lohnsfeld haben Angela und Michael Hörhammer viel in die Familienbäckerei investiert. SWR

So sei es in dieser Zeit wichtig gewesen, immer wieder präsent zu sein - etwa mit einem Verkaufswagen auf dem Schlossplatz in Winnweiler, besonderen Backwaren oder auch einem Edelbrand aus hauseigenem Brot. Der Titel: "Brotler - Baustellen-Edition".

Arbeiten an der Landstraße laufen seit Februar wieder

Dennoch blieb diese schwierige Phase nicht ohne Folgen für die Bäckerei. "Leider mussten wir das Personal von 22 auf 17 Personen reduzieren", erzählt Angela Hörhammer. Grund dafür ist die finanzielle Situation des Unternehmens.

Nach einer Winterpause wurden die ersten Bauarbeiten im Februar fortgesetzt. Zunächst mit einer Ampelregelung, was auch im Sinne der Hörhammers ist.

800 Meter lange Ortsdurchfahrt von Lohnsfeld wird erneuert

Bei der nun jedoch folgenden Erneuerung der 800 Meter langen Ortsdurchfahrt von Lohnsfeld ist dies laut Bernhard Knoop aber aufgrund der fehlenden Fahrbahnbreite und damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben nicht mehr möglich. Etwas mehr als fünf Wochen lang soll die Vollsperrung von heute an dauern. 1,36 Millionen Euro sind für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt und den Bau eines ein Kilometer langen Radwegs veranschlagt.

Zwischen Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach wird ein Rad- und Gehweg gebaut. Auch die Ortsdurchfahrt von Lohnsfeld wird auf einer Länge von 800 Metern erneuert. SWR

Folgen auch für Tankstelle in Wartenberg-Rohrbach

Eine Baustelle, die auch Folgen für Unternehmen im Nachbarort Wartenberg-Rohrbach hat. Cornelia Dürr ist dort Inhaberin einer Tankstelle. Sie ist auf den Durchgangsverkehr angewiesen. "Die Sperrung im vergangenen Jahr hatte uns sehr getroffen. Wir haben über die Hälfte des Umsatzes verloren, da die Kunden den Umweg nicht in Kauf nehmen wollen."

"Es ist eine große Durststrecke, die wir bewältigen müssen."

Eigentlich hatte sie geplant, aus Altersgründen den Betrieb zu übergeben, die Tankstelle zu verpachten. "Doch ein Pächter, der keine Rücklagen hat, kann so etwas derzeit nicht stemmen." Die nun nochmals folgende Zeit der Vollsperrung in Lohnsfeld werde wieder hart. "Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Personal muss kalkuliert werden, der Einkauf. Das ist alles nicht so einfach", sagt Dürr.

Die Tankstelle in Wartenberg-Rohrbach lebt vom Durchgangsverkehr. SWR

Bäckerei Hörhammer spürt auch Folgen des Ukrainekriegs

Probleme, die natürlich auch Angela und Michael Hörhammer kennen. Nicht zu vergessen die Folgen des Ukrainekrieges, unter anderem mit gestiegenen Energiekosten. "Jetzt noch einmal knapp sechs Wochen Vollsperrung sind für uns nur sehr schwer zu überstehen. Wir hoffen, dass die sechs Wochen auch eingehalten werden", sagt Michael Hörhammer. Die weitere Hoffnung: dass die Kundschaft die Umleitung in Kauf nimmt.

Die finanziellen Mittel sind längst knapp geworden. Doch der Glaube an ein gutes Ende ist noch da. Im Schrank ihres Büros haben die Hörhammers schon Tassen für ein "Radfahrerfrühstück" stehen. "Natürlich freuen wir uns auch darauf, wenn dieser Radweg fertig ist", betont der Bäckermeister.

Die Angst bei Hörhammers ist groß

"Das Größte ist die Angst, dies alles nicht zu überstehen", sagt Angela Hörhammer - und fügt an: "Seit November 2021, seit wir wissen, dass diese Baustelle auf uns zukommt, gibt es fast kein anderes Thema mehr."

Die Bäckerei Hörhammer auf der Pulvermühle bei Lohnsfeld. SWR

Angela Hörhammer betont: "Die größte Säule, die ich noch habe, ist mein Mann. Wir als Paar sind ein sehr gutes Team. Wir hangeln uns gegenseitig immer wieder hoch. Das auch dank unserer sehr guten Mannschaft. Mein Mann macht das mit Herzblut. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass er etwas anderes macht." Der Blick geht nach vorne - verbunden mit der Hoffnung auf endlich bessere Zeiten.