Leon Löwentraut wird Lehrbeauftragter in Lautern

In der Kulturszene ist Leon Löwentraut ein Star: Seine Bilder kosten mehr als 40.000 Euro, er hat Ausstellungen in New York - und jetzt auch einen Lehrauftrag an der Hochschule in Kaiserslautern.

Es ist ein großer Coup, der der Hochschule in Kaiserslautern gelungen ist: Der Künstler Leon Löwentraut übernimmt im laufenden Wintersemester einen Lehrauftrag in dem Studiengang Virtual Design. Wie die Hochschule mitteilt, soll der international bekannte Maler mit der Master-Klasse und den Professoren ein Kunstprojekt realisieren. Weitere Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt, lediglich so viel: Es soll ein "digitales Kommunikationsformat" entwickelt werden, "das es so im Kunstmarkt noch nicht gegeben hat". Leon Löwentraut bei der Arbeit im Atelier in Düsseldorf. SWR Löwentraut soll bei Studierenden Verständnis für Kunst schaffen Die Hochschule Kaiserslautern erhofft sich, dass Löwentraut die Studierenden "in die Tiefe seiner Kunstwelt" mitnimmt, um die Denkweisen eines Künstlers und das Entstehen von Kunstwerken zu verstehen. Für Leon Löwentraut ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Der 23-Jährige wurde in Kaiserslautern geboren, hat bereits mit sieben Jahren angefangen zu malen. Er lebt und arbeitet heute in Düsseldorf. Seine abstrakten, expressiven Werke zeigt er in Ausstellungen in New York, London und St. Petersburg, sie erzielen auf dem Kunstmarkt Preise im fünfstelligen Bereich.