Gestank wegen Klärschlammtrocknungsanlage in Pirmasens soll aufhören

Seit Monaten gehen von der Klärschlammtrocknungsanlage im Pirmasenser Stadtteil Fehrbach üble Gerüche aus - warum, ist unklar. Jetzt wird dem Gestank auf den Grund gegangen.

Die Turnhalle der Grundschule in Pirmasens-Fehrbach ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Bürger sind gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen, denn: die Klärschlammtrocknungsanlage, die in den vergangenen Jahren immer wieder für üble Gerüche bei Anwohnern gesorgt hat, soll bald wieder in Betrieb gehen. Das hat die zuständige Genehmigungsbehörde SGD Süd entschieden. Den Menschen in Pirmasens stinkt das gewaltig.

Anwohner klagen über üble Gerüche in Pirmasens-Fehrbach

"Es stinkt nicht nur auf der Straße, sondern auch im Haus", sagt eine Anwohnerin. "Der Gestank kommt auch durch die Gullis. Da freut man sich auf den Feierabend, aber es stinkt."

Ein anderer Anwohner hat ähnliche Erfahrungen gemacht: "Ich hatte schon Wäsche draußen hängen, die ich dann nochmal waschen musste, weil sie so gestunken hat. Ich bin morgens auch schon einmal aufgestanden und wollte kurz lüften. Als ich dann wieder zurück ins Schlafzimmer kam, hat es so stark gestunken, dass ich sogar die Betten abziehen musste."

Der Gestank, der von der Klärschlammtrocknungsanlage im Pirmasens-Fehrbach ausgeht, ist für die Anwohner demnach teils unerträglich. Immer wieder geht die Anlage in Betrieb, um dann doch wegen der üblen Gerüche wieder stillgelegt zu werden.

Klärschlammtrocknungsanlagen wie die in Pirmasens gibt es mehrere im Land. dpa Bildfunk Nicolas Armer

SGD Süd erteilt Betriebserlaubnis - Stadt Pirmasens legt Widerspruch ein

Anfang des Jahres war die Anlage wegen des Gestanks stillgelegt worden. Sie hatte mehr Geruchseinheiten ausgestoßen, als erlaubt. Weil der Betreiber dann aber ein Gutachten in Auftrag gab, bekam er die Betriebserlaubnis zurück. Darin heißt es, dass die Anlage jetzt sechsmal so viele Geruchseinheiten ausstoßen darf wie vorher, weil eine neue Nachverbrennungsanlage eingebaut worden sei. Eine Begründung die Markus Zwick (CDU), der Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens, nicht nachvollziehen kann.

"Wir haben zu diesen erhöhten Grenzwerten noch keine Lösungen gefunden. Da gehen die juristischen Meinungen auch auseinander. Wenn wir hier jetzt zu keiner Lösung kommen, geht das ganze wohl in eine längere, juristische Auseinandersetzung", sagt Zwick.

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) auf der Infoveranstaltung in Pirmasens-Fehrbach. SWR SWR

Sowohl die Stadt als auch einige Bürger hatten Widerspruch gegen die Entscheidung der Genehmigungsbehörde eingelegt. Deswegen bleibt die Klärschlammtrocknungsanlage vorerst stillgelegt.

Oberbürgermeister Zwick: "Wollen mit Betreiber nach Ursache suchen"

Jetzt scheint aber eine Lösung in Sicht: Bei der Infoveranstaltung am Donnerstagabend haben sich die Stadt Pirmasens und der Betreiber der Anlage darauf geeinigt, gemeinsam nach Lösungen für den Gestank suchen. Oberbürgermeister Markus Zwick schlägt jetzt beispielsweise technische Verbesserungen an der Anlage vor.

"Mein Vorschlag wäre, dass in die Klärschlammtrocknungsanlage weiter investiert wird. In dem Sinne, dass technische Anlagen eingebaut werden, die diese Geruchsbelästigung künftig verhindern. Wir haben ja jetzt die Situation, dass ein Grenzwert hochgesetzt wurde, ohne dass an der Anlage etwas verändert wurde. Da ist natürlich damit zu rechnen, dass wir weiterhin den Gestank im Dorf haben", so Zwick. "Sinnvoller fände ich es, wenn wir die Anlage so ertüchtigen, dass es gar nicht erst zu diesen Geruchsbelästigungen kommt. Ziel sollte es ja sein, dass die Anlage läuft, aber die Fehrbacher davon nicht belästigt werden. Darauf sollte man hinarbeiten.

Betreiber: Möglicherweise Fehler beim Betrieb der Anlage gemacht

Manfred Schenk, der Betreiber der Klärschlammtrocknungsanlage in Pirmasens-Fehrbach, räumte beim Gedankenaustausch mit den Bürgern ein, dass es während des Betriebs auch zu Fehlern gekommen sein könnte. Möglicherweise haben Luken und Tore versehentlich aufgestanden und auch die Anlieferung des Klärschlamms könnte teilweise nicht ordnungsgemäß abgelaufen sein.

"Es sind Menschen, die dort arbeiten – die machen auch mal Fehler. Wir sind aber dran, die abzustellen. Wir sind da, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg", sagt Manfred Schenk.

Manfred Schenk, Betreiber der Klärschlammtrocknungsanlage in Pirmasens-Fehrbach. SWR SWR

Bleibt zu hoffen, dass Stadt und Betreiber Erfolg haben und sie herausfinden, warum die Anlage immer wieder stinkt. Ansonsten sorgt die Anlage bald bestimmt wieder für dicke Luft – auch bei den Anwohnern.