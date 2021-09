per Mail teilen

Seit Sonntag gelten neue Corona-Regeln im Land. Unter anderem wird nicht mehr nur noch auf die Inzidenz geschaut. In der Südwestpfalz stößt die neue Corona-Verordnung, obwohl sie kompliziert ist, auf Zustimmung.

Mehrere Lokalpolitiker aus der Südwestpfalz begrüßen die neue Corona-Strategie 2G+ in Rheinland-Pfalz. Für Corona-Maßnahmen ist dabei nicht mehr nur der Inzidenzwert, sondern auch die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivbetten, maßgeblich.

"Trendwende im Kampf gegen das Coronavirus"

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) aus Pirmasens spricht von einer Trendwende im Kampf gegen das Coronavirus. Er hatte bereits vor Monaten kritisiert, dass für geltende Corona-Maßnahmen ausschließlich die 7-Tage-Inzidenz ausschlaggebend war: "Die neue Verordnung ist reichlich kompliziert, das ist der Nachteil. Aber sie stellt einen Strategiewechsel dar - nämlich weg von der reinen Betrachtung der Inzidenzen, hin zu anderen Parametern. Vor allem ist damit auch eine Sicherheit für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Kultur und das Ehrenamt verbunden, dass nämlich keine Lockdowns mehr kommen."

Bei einer Pressekonferenz am Montag gab es viel Zuspruch von Lokalpolitikern für die neuen Corona-Regeln. SWR

Druck auf Ungeimpfte wächst

Die neue Verordnung sei überfällig gewesen. Er begrüße es, dass man sich wieder mehr zur Normalität bewege. Es sei richtig, dass Geimpfte wieder mehr Freiheiten in ihrem Alltag bekämen. Zwick bestreitet nicht, dass dadurch der Druck auf Ungeimpfte weiter wächst, sagt aber auch: "Letztendlich muss man sagen, wir schützen Menschen mit diesen Maßnahmen. Die Geimpften sind weniger gefährdet, also bedürfen sie auch nicht eines größeren Schutzes. Bei den Ungeimpften sieht das anders aus. Wir rechnen damit, dass jetzt aus dem Kreis der Ungeimpften die Fallzahlen in den Krankenhäusern steigen werden."

"2G+" - Das neue Corona-Warnsystem in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt drei Leitindikatoren, nach denen sich das neue Corona-Warnsystem ausrichtet: die Infektionsinzidenz, die Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivstationen. Für jeden der drei Leitindikatoren gibt es Schwellenwerte. Die Warnstufe 1 gilt bei niedrigen Werten automatisch, die Stufen 2 und 3 werden erreicht, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren auf dem jeweiligen Level sind. Infektionsinzidenz Warnstufe 1: bis 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - dieser Wert wird wie bisher für die einzelnen Kreise und Städte berechnet. Warnstufe 2: über 100 bis 200 Neuinfektionen Warnstufe 3: über 200 Neuinfektionen Hospitalisierungsinzidenz Warnstufe 1: weniger als 5 Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - dieser Wert wird jeweils für die fünf Versorgungsgebiete im Krankenhausplan des Landes berechnet (Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe, Rheinpfalz, Westpfalz, Trier) Warnstufe 2: 5 bis 10 Covid-Krankenhausfälle Warnstufe 3: über 10 Covid-Krankenhausfälle Belegung der Intensivstationen Warnstufe 1: bis zu 6 Prozent der verfügbaren Betten auf Intensivstationen von Covid-Patienten belegt Warnstufe 2: mehr als 6 bis 12 Prozent Warnstufe 3: mehr als 12 Prozent

Immer mehr Anreize für Corona-Impfung

Ähnlich sieht es auch die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU): "Es kann gar nicht genug Anreize geben, sich impfen zu lassen. Denn wir sehen im Moment, dass sich hauptsächlich Ungeimpfte anstecken. Deswegen finde ich es absolut richtig, dass es immer mehr Anreize gibt, um weiter am normalen Leben teilnehmen zu können."

Gesundheitsamt Pirmasens braucht dringend Entlastung

Landrätin Ganster sagte darüber hinaus, dass die neue Corona-Verordnung auch das Pirmasenser Gesundheitsamt entlaste. Bei der Kontaktnachverfolgung werde nun nämlich der Fokus auf vulnerable Gruppen wie Menschen mit Vorerkrankungen gelegt, um genau diese besonders zu schützen.

Die Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts scheint dringend nötig zu sein: "Wir hatten letzte Woche eine Krisensitzung mit dem Gesundheitsamt, wo man uns geschildert hat: Leute, wir können nicht mehr! Wir haben keine Unterstützung mehr von Bundeswehr oder anderen Ämtern, wir sind im Moment im Gesundheitsamt auf uns allein gestellt", berichtet Susanne Ganster.