Scheibe gesprungen, Spiegel ab: Nach einem Unfall mit einem Lkw bei Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern hat die Polizei die Suche nach einer möglicherweise am Unfall beteiligten Person begonnen.

In der Nacht war ein Lkw-Fahrer unterwegs auf der B48 bei Enkenbach-Alsenborn. Der Fahrer hatte laut Polizei kurz nach einem Mitfahrerparkplatz eine Hand vor seinem Fahrzeug gesehen und plötzlich einen Knall gehört – im Dunkeln aber nichts weiter erkennen können. Als er aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, hat er dann gesehen, dass die Windschutzscheibe und der Beifahrerspiegel beschädigt wurden.

Polizei hat Suche nach dem Unfall bei Enkenbach-Alsenborn begonnen

Nach Angaben der Polizei wurde in der Nähe des Unfallorts bisher kein totes Tier gefunden. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass die Schäden an dem Lkw nicht von einem Tier stammen. Zeugen gaben an, eine dunkel gekleidete Person gesehen zu haben. Deshalb hat die Polizei dann nach einer möglichen verletzten Person gesucht - bislang ohne Ergebnis. Dazu waren ein Hubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Die B48 bei Enkenbach-Alsenborn war für die Suche am Morgen voll gesperrt.

Polizei Kaiserslautern bitte Zeugen um Hilfe

Aktuell gebe es keine Hinweise auf die möglicherweise am Unfall beteiligte Person. Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen oder mögliche Unfallbeteiligte, sich unter der Telefonnummer 0631 369 14199 zu melden.