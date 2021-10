Drei Lkw auf der B10 bei Hauenstein zusammengestoßen

per Mail teilen

Auf der B10 bei Hauenstein müssen Autofahrer vermutlich bis Donnerstagabend mit Behinderungen rechnen. Am Mittwochmorgen hatte es dort einen Unfall mit 3 Lkw gegeben.

Nach Angaben der Polizei war ein Lastwagen in den Gegenverkehr geraten und in zwei entgegenkommende Lkw gekracht. Zwei Fahrer seien dabei leicht verletzt worden. Alle Lastwagen mussten abgeschleppt werden, außerdem ist Kraftstoff ausgelaufen. Der Feuerwehr ist es nach eigenen Angaben gelungen, 400 Liter Diesel aus dem beschädigten Tank eines Lkw abzupumpen. Außerdem habe sie in einem nahegelegenen Bach Ölsperren errichtet.

Bei dem Unfall auf der B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein waren ingesamt drei Lkw beteiligt. Pressestelle Feuerwehr Hauenstein

B10 nach Lkw-Unfall nur einspurig befahrbar

Die B10 bei Hauenstein war bis Mittwoch gegen 14:15 Uhr komplett gesperrt. Seitdem ist auf der Straße zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein auf einer Spur befahrbar. Die Straßenmeisterei geht davon aus, dass die Aufräum- und Sanierungsarbeiten bis Donnerstagabend dauern werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro.