Gleich zwei Unfälle auf A6 sorgen für Behinderungen bis Mitternacht

Auf der A6 bei Landstuhl haben gleich zwei Unfälle am Dienstagnachmittag für Behinderungen gesorgt. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizei bis Mitternacht. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Zunächst hatte es auf Höhe des Autobahnkreuzes Landstuhl in Fahrtrichtung Saarbrücken einen Auffahrunfall gegeben. Dabei war ein Lastwagen in die Mittelleitplanke gedrückt worden. Dieser Unfall verlief nach bisherigen Erkenntnissen recht glimpflich – verletzt wurde laut Polizei niemand.

Bei dem Unfall auf der A6 bei Landstuhl wurde der Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz

Laster kracht in Stauende

Wegen der Aufräumarbeiten bildete sich ein bis zu zwölf Kilometer langer Rückstau in Fahrtrichtung Saarbrücken. Am Stauende krachte dann nach Polizeiangaben ein Lastwagen in einen anderen Laster samt Anhänger. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine rausgeschnitten werden. Er werde im Westpfalz-Klinikum behandelt, sei aber stabil, sagte ein Polizeisprecher. Auch in der Gegenrichtung bildete sich ein langer Stau. Die A6 war stundenlang gesperrt.