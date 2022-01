Liveticker: Tödliche Schüsse auf Polizisten in der Westpfalz

Bei einer routinemäßigen Streifenfahrt sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kusel getötet worden. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker:

Montag, 31. Januar

Politiker zeigen sich bestürzt

10:10 Uhr

Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) spricht auf Twitter von „furchtbaren Nachrichten aus der Region Kusel“.

Furchtbare Nachrichten aus der Region Kusel! 👉👉👉👉Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/3692620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. https://t.co/rd48X5TXCR

Bundesverkehrsminister und FDP-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, schreibt, die Tat erschüttere und mache „fassungslos“. Daniela Schmitt (FDP), Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, twittert: „Meine Gedanken sind bei den Opfern, deren Familien und Freunden und den Kolleginnen und Kollegen der Polizei Kaiserslautern.“

⚫️ Eine Tat, die erschüttert und fassungslos macht. Mit meinen Gedanken, meiner Trauer und meinem Mitgefühl bin ich bei den Opfern, deren Angehörigen und Freunden sowie ihren Kolleginnen und Kollegen von der @Polizei_KL. ⚫️ https://t.co/bFPZotPVmG

Misbah Khan, die Grünen-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz, sprach am Morgen auf Twitter den Angehörigen der beiden getöteten Beamten ihr Beileid aus. Es sei nicht zu akzeptieren, dass „junge Menschen, die sich bewusst für einen Dienst für die Allgemeinheit entschieden haben, Opfer einer Gewaltat wurden“.

Mein Beileid den Angehörigen der beiden jungen Polizist:innen. Die Aufgabe der Polizei ist u.a. Für unsere Sicherheit zu sorgen. Dass junge Menschen, die sich bewusst für einen Dienst für die Allgemeinheit entschieden haben, Opfer einer Gewaltat wurden, ist nicht zu akzeptieren.

Auch die CDU Rheinland-Pfalz twittert, sie sei „betroffen und schockiert“.

Die fürchterliche Nachricht aus dem Kreis Kusel lässt uns betroffen und schockiert zurück – eine Polizistin und ein Polizist wurden im Dienst erschossen. Unsere mitfühlenden Gedanken sind bei den Familien, Freunden, Polizei-Kolleginnen und -Kollegen. Wir trauern. https://t.co/9DEyd0bFAO

Hintergründe der Tat weiter unklar

9:55 Uhr

Knapp sechs Stunden nach den tödlichen Schüssen auf die Polizistin und den Polizisten in der Westpfalz sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft auf Hochtouren.

Sondersendung im SWR um 18:15 Uhr

9:45 Uhr

Der Südwestrundfunk wird am frühen Abend auch in einem SWR-Extra über die tödlichen Schüsse auf die Polizisten in der Westpfalz berichten. Die Sondersendung können Sie um 18:15 Uhr live im SWR-Fernsehen, hier im Livestream sowie in der SWR Aktuell App und bei SWR Aktuell bei Facebook verfolgen.

GDP: Erschossene Polizistin war noch in der Ausbildung

9:30 Uhr

Die erschossene Polizistin war der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zufolge Polizeikommissaranwärterin. Die 24-Jährige habe noch an der Hochschule der Polizei studiert, so die GdP. Mit der Frau starb ihr 29 Jahre alter Kollege. Die Landesvorsitzende Sabrina Kunz sagte weiter: "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten. Unser tiefes Beileid gilt den Angehörigen. Hoffentlich können die oder der Täter zeitnah festgenommen werden, damit mögliche Gefahren für die Bevölkerung abgewendet sind. Dieses skrupellose Vorgehen und die Tat machen mich fassungslos", so Kunz.

Polizeisprecher: "Große Betroffenheit"

9:20 Uhr

Mittlerweile gibt es eine erste, kurze Stellungnahme des Sprechers des Polizeipräsidiums Westpfalz, Bernhard Christian Erfort. Er sagte dem SWR: "Die Kollegen hier sind sehr betroffen. Einige kannten die getöteten Beamten persönlich." Polizisten seien derzeit noch am Tatort auf der Kreisstraße zwischen Mayweilerhof und Ulmet, um Spuren zu sichern. Deshalb sei die Straße in diesem Bereich voll gesperrt. Im Kreis Kusel sei die Polizei mit Einsatzkräften in Zivil und in Uniform unterwegs.

Was wir bisher wissen

9:05 Uhr

Gegen 4:20 Uhr waren die beiden Polizisten der Inspektion Kusel im Kreis unterwegs. Bei Ulmet auf der Kreisstraße 22 wollten sie den Angaben zufolge eine Verkehrskontrolle durchführen. Dabei, so die Polizei seien Schüsse auf die Beamten abgegeben worden. Sie hätten noch selbständig einen Funkspruch absetzen können. Als die Verstärkung am Tatort eingetroffen sei, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen aber bereits zu spät gewesen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Kreisstraße 22 rund um den Tatort in der Nähe von Ulmet im Kreis Kusel (Westpfalz) ist gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei bewaffnet. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer: 0631 369-2528 in Verbindung zu setzen. Die Fahndung wurde mittlerweile auf das benachbarte Saarland ausgeweitet.

Spurensicherung am Tatort

8:50 Uhr

Am Tatort auf der Kreisstraße 22 zwischen Mayweilerhof und Ulmet im Kreis Kusel (Westpfalz) sichern Experten aktuell Spuren. Bei den getöteten Beamten handelt es sich den offiziellen Angaben zufolge um eine 24 Jahre alte Polizistin und einen 29-jährigen Kollegen.

Fahndung nach dem oder den Tätern auf das Saarland ausgeweitet

8:30 Uhr

Auf der Suche nach dem oder den Tätern hat die Polizei die Fahndung auf das benachbarte Saarland ausgedehnt.

#FAHNDUNG #Kusel Die Polizei hat die Fahndungsmaßnahmen auf das benachbarte #Saarland ausgedehnt.

Polizisten setzten über Funk noch Meldung ab

8:00 Uhr

Die Polizisten hätten noch selbst vom Ort der Verkehrskontrolle eine Funkmeldung absetzen können, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Als die Verstärkung am Tatort angekommen sei, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen.

Zeugenaufruf durch Polizei

7:30 Uhr

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich nach offiziellen Angaben mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung setzen. Die Rufnummer lautet: 0631 369-2528. Auch jede andere Polizeidienststelle nehme Hinweise entgegen.

Polizei warnt davor, im Kreis Kusel Anhalter mitzunehmen

7:15 Uhr

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Kreisstraße 22 ist im Bereich Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei bewaffnet.



Polizei Kusel: Zwei Beamte bei Routineeinsatz tödlich verletzt

7:15 Uhr

In der Nacht sind laut Polizei Kusel zwei Beamte der dortigen Polizeiinspektion auf einer routinemäßigen Streifenfahrt durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Geschehnisse des Vorfalls bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 im Kreis Kusel gegen 4:20 Uhr seien noch unklar.