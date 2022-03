Liveblog zum Besuch von Kanzler Scholz in Kaiserslautern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht heute Kaiserslautern. Seine Stationen sind das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und das Polizeipräsidium Westpfalz. Wir berichten über den Scholz-Besuch hier in unserem Liveblog:

Besuch des DFKI startet (13:33 Uhr)

Mittlerweile ist Bundeskanzler Scholz gemeinsam mit der Delegation aus der Landesregierung im Gebäude des DFKI. Sie informieren sich dort über technische Innovationen. Sie bekommen zum Beispiel ein Simulations-Programm gezeigt, mit dem der weitere Verlauf der Corona-Pandemie vorausgesagt werden kann.

Scholz ist da (13:17 Uhr)

Bundeskanzler Scholz ist pünktlich am DFKI in Kaiserslautern eingetroffen. Zuerst gibt es ein kurzes "Fotoshooting" mit den zahlreichen Journalistinnen und Journalisten vor Ort.

Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsidentin Dreyer (beide SPD) sind in Kaiserslautern angekommen SWR

Malu Dreyer und Clemens Hoch am DFKI angekommen (13:06 Uhr)

Auf Kanzler Scholz wird noch gewartet, in der Zwischenzeit sind bereits Ministerpräsidentin Dreyer und der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (beide SPD) am Deutschen Forschungszentrum in Kaiserslautern angekommen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) beim Eintreffen am DFKI in Kaiserslautern SWR

Scholz twitterte nach Polizistenmord im Kreis Kusel (12:43 Uhr)

Nach der schrecklichen Tat am Morgen des 31. Januar bei Ulmet im Kreis Kusel hatte sich Kanzler Scholz via Twitter zu Wort gemeldet. Am Abend verfasste er einen Tweet, indem er sein Beileid aussprach.

Was in #Kusel passiert ist, bedrückt mich sehr. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der beiden jungen Opfer. Und ich denke an die vielen Polizist*innen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns Bürger*innen zu schützen. Wir müssen die Hintergründe der Tat schnell aufklären.

Gegen 14:30 Uhr wird Kanzler Scholz im Polizeipräsidium Westpfalz sein. Dort will er laut Staatskanzlei die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten würdigen, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie. Zudem ist geplant, dass er sich in das Kondolenzbuch für die beiden getöteten Polizisten im Kreis Kusel einträgt. Laut Plan will Scholz außerdem mit jungen Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen.

Kaiserslautern wartet auf Bundeskanzler Scholz (12:11 Uhr)

Scholz, Dreyer und Lewentz werden zuerst das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern besuchen. Dabei werden sie sich über dessen aktuelle Projekte zur künstlichen Intelligenz informieren, die den Menschen künftig unterstützen soll. Zum Beispiel geht es um ein Simulations-Programm, mit dem der weitere Verlauf der Corona-Pandemie vorausgesagt werden könne. Außerdem soll ihnen ein Anzug vorgeführt werden, mit dem die körperliche Belastung am Arbeitsplatz minimiert werden soll.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird gegen 13:15 Uhr das DFKI in Kaiserslautern besuchen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Ronald Wittek

Auch Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Lewentz in Lautern

(12:03 Uhr)

Kanzler Scholz kommt nicht alleine nach Kaiserslautern. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) werden ihn begleiten.

Bundeskanzler Scholz kommt heute nach Kaiserslautern (10:01 Uhr)

Einen schönen guten Tag. Bundeskanzler Scholz hat sich für seinen Besuch in Kaiserslautern einen überwiegend sonnigen Tag ausgesucht. Viel von der westpfälzischen Sonne wird er aber wohl nicht sehen. Sein Zeitplan ist doch sehr straff: Gegen 13:15 Uhr macht er zunächst Station beim DFKI in Kaiserslautern. Um 14:30 Uhr will er beim Polizeipräsidium Westpfalz vorbeischauen. Wir berichten bereits ab 12 Uhr ausführlich über den ersten Besuch des Bundeskanzlers in Kaiserslautern.