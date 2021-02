Das für diese Woche geplante Literaturfestival in Kaiserslautern ist corondabedingt auf September verschoben worden. Nach Angaben der Stadt behalten verkaufte Karten ihre Gültigkeit. Die stark nachgefragte Lesung mit dem Schauspieler Klaus-Maria Brandauer soll am Freitag, 10. September, stattfinden. In Kürze werde es auch weitere Informationen zu den Nachholterminen für die Konzerte in der Fruchthalle geben.