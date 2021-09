In Kaiserslautern beginnt am Montagabend das diesjährige Literaturfestival. Bis zum 14. September lesen unter anderem Autoren an verschiedenen Orten in der Stadt aus ihren Werken. Den Auftakt machen Schauspieler und Schauspielerinnen des Pfalztheaters, die heute ab 18 Uhr in der Fruchthalle Texte aus „Bartleby, der Schreiber“ von Herrmann Melville lesen. Einer der Höhepunkte ist die „Lange Lyriknacht“ am kommenden Samstag im SWR-Studio in Kaiserslautern.