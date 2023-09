per Mail teilen

Vor allem Menschen, die nicht gut zu Fuß sind oder keine schweren Einkaufstaschen tragen können, sind auf Lebensmittel-Lieferanten wie Flink angewiesen. Auch viele Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern nutzten bisher diesen Service. Doch das geht schon eine Zeitlang nicht mehr - und dauert wohl auch noch ein Weilchen.

Bei Flink in Kaiserslautern waren die Zustände im Juli nach SWR-Informationen besorgniserregend: Mäuse hatten Lebensmittel angeknabbert und ihren Kot hinterlassen. Die Filiale wurde grundgereinigt. Das bestätigte Anfang August ein Sprecher von Flink. Er sagte auch, dass verunreinigte Lebensmittel niemals zu Kunden gelangt seien.

Zieht Lieferservice Flink in Kaiserslautern in andere Filiale?

Eigentlich hätte die Filiale schon damals wieder öffnen sollen. Bis heute liefert Flink in Kaiserslautern aber keine Lebensmittel. Das Unternehmen prüfe gerade, ob sich ein Umzug in eine andere Filiale lohnen würde, heißt es von dem Sprecher. Das könne aber nicht von heute auf morgen passieren.

Weiter keine Lieferung bei Flink in Kaiserslautern

Deshalb wird Flink in Kaiserslautern noch mehrere Wochen keine Lebensmittel liefern. Ein Großteil der Mitarbeitenden ist in der Zwischenzeit in anderen Flink-Filialen untergekommen.

Die Firma Flink versteht sich als Liefer-Supermarkt und hat europaweit mehr als 140 Standorte.