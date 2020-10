Die Stadt Kaiserslautern sucht Sponsoren für die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt. Wie auch in den vergangenen Jahren können sich Unternehmen oder Vereine melden, um Pate der Aktion „Lautern leuchtet“ zu werden. Paten können unter verschiedenen Tarifpaketen auswählen. Das Günstigste kostet 75 Euro. Dafür erscheint der Name des Paten auf Sternen, die an Lichterketten angebracht sind. Im vergangenen Jahre wurden nach Angaben der Stadt Kaiserslautern in der Innenstadt 50 Bäume beleuchtet und 60 Weihnachtsgirlanden aufgehängt.