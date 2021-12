Beleuchtete Traktoren sollen Freude bringen

Etwa 40 Traktoren fahren am Freitag und Samstag ab 16 Uhr weihnachtlich geschmückt durch die Südwestpfalz. Die Aktion „Ein Funken Hoffnung“ wird von Landwirten aus der Südwestpfalz organisiert, sie hatte es schon im vergangenen Jahr gegeben. Während der Corona-Pandemie – in einer Zeit mit Einschränkungen - möchten die Landwirte den Menschen Hoffnung und Freude bringen. Dafür schmücken sie ihre Traktoren weihnachtlich und beleuchten sie mit Lichterketten. So werden sie dann durch die Südwestpfalz fahren. Los geht es am Freitag um 16 Uhr in Reifenberg. Von dort aus führt die Lichterfahrt unter anderem durch Rieschweiler-Mühlbach, Petersberg und Pirmasens und wieder zurück nach Reifenberg. An der Lichterfahrt beteiligt sich außerdem die Tierrettung Contwig, die während der Aktion Schokoladen-Nikoläuse verteilen wird. Auch am Samstag wollen die Traktoren beleuchtet durch die Südwestpfalz fahren – unter anderem durch Maßweiler, Zweibrücken und Contwig.