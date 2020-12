Die Stadt Pirmasens veranstaltet am Samstag eine einstündige Advent-Lichterfahrt. Auf dem Tiefladergespann des Technischen Hilfswerks fährt Oberbürgermeister Zwick ab 17 Uhr als Weihnachtsmann mit. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks hatten die Idee zur Advent-Lichterfahrt, weil sie gerade den Kindern in Pirmasens in Zeiten der Corona-Pandemie eine Freude bereiten wollten. Oberbürgermeister Zwick hatte spontan seine Unterstützung zugesagt. Er freue sich darauf, den Pirmasenserinnen und Pirmasensern den Advent so noch ein bisschen heller zu machen. Während der einstündigen Fahrt mit dem beleuchteten Tieflader über insgesamt 17 Kilometer durch das Stadtgebiet sind die Bürger dazu aufgerufen, selbst ein Licht in ein Fenster ihrer Wohnung oder ihres Hauses zu stellen.