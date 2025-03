Die Fastnacht ist in vollem Gang. Die Umzugswagen habe ihre ersten Einsätze hinter sich. Am Dienstag ist Niedermoschel im Donnersbergkreis dran – und die dortigen Fastnachter waren fleißig und haben wieder einen Wagen gebaut.

Bernd Spies fährt den Schlepper langsam aus der Scheune heraus. Hinten dran der Umzugswagen: groß und bunt ist er. Blaue, gelbe, orange, rote und grüne Halbkugeln zieren den fliederfarbenen Aufbau. In der Mitte des Wagens thront eine riesige bewegliche Figur. Die Niedermoscheler rund um Bernd Spies haben sich für diese Kampagne den Pixar-Film "Alles steht Kopf" vorgenommen.

Männchen im Kopf steuern die Empfindungen eines kleinen Mädchens

In dem Animationsfilm geht es darum, dass im Kopf eines 10-jährigen Mädchens die grundlegenden Emotionen wie Freude, Angst, Ekel und Wut die Handlungen steuern. Das alles auf bunte Art und Weise. "Das Thema haben wir uns gemeinschaftlich ausgesucht", erklärt Spies. "Und danach den Wagen gebaut".

Ein Teil der Wagenbauer aus Niedermoschel. Auf dem Hof von Bernd Spies (rechts im Bild) bauen die Lewensteiner Narren jedes Jahr ihren Umzugswagen. Das Motto in diesem Jahr: Der Pixar-Film "Alles steht Kopf". SWR

Planungen für Umzugswagen beginnen im Oktober

Die Lewensteiner Narren aus Niedermoschel (Donnersbergkreis) und Hallgarten (Kreis Bad Kreuznach) bauen ihren Wagen jedes Jahr gemeinsam. Und das schon seit vielen Jahren. Im Oktober beginnen die Planungen. "Es wird schon viel diskutiert", sagt Wagenbauer Marvin Erking. "Durch so viele Leute gibt es viele Ideen." Am Ende einigen sich aber alle auf ein Thema. Bernd Spies ergänzt: "Bevorzugt nehmen wir Themen für Kinder". Denn, so sind sich die Lewensteiner Narren einig, es sei schön zu sehen, wie sich die Kinder auf den Umzügen freuen, wenn sie die großen Figuren sehen.

Wagen aus Niedermoschel wird mit Hilfe moderner Technik bemalt

Steht das Thema erst einmal fest, so beginnen die Narren aus dem Donnersbergkreis mit Planung und Bau. Sie treffen sich jeden Samstag, in den letzten drei Wochen vor Fastnacht dann fast jeden Abend, erzählen Bernd Spies und Marvin Erking. Dann wird gewerkelt, geschraubt und gemalt. Aline Spies ist mit ihren Freundinnen für die Bemalung zuständig. Die bunten Comicfiguren zeichnet sie am Computer vor. "Dann drucken wir das auf Folien aus und schmeißen das mit einem Beamer an die Bordwand. Das zeichnen wir dann ab", erklärt Aline Spies.

Umzugswagen aus gebrauchten Baumaterialien und viel Erfindergeist

Weil die Narren aus Niedermoschel ihren Umzugswagen alleine finanzieren, müssen sie die Kosten möglichst gering halten. "Dieses Jahr hat jeder Aktive 85 Euro bezahlt", sagt Bernd Spies. Damit stehe ihnen ein Budget von etwa 2.500 Euro zur Verfügung. "Da guckt man, was man hat", sagt Spies. Alte Balken und Träger bilden den Unterbau. Ausgediente Ölfässer sind beliebt zum bauen, alte Matratzen zum aufpolstern, dann Pappmaché und Styropor, um Formen zu modellieren. Die Lewensteiner Narren sind erfinderisch.

Narren aus Niedermoschel sind stolz auf ihren Wagen

Kurz vor dem ersten Umzug ist der Wagen fertig. Und die Wagenbauer stehen glücklich vor ihrem Werk. "Wir sind schon stolz, wenn wir den Wagen fertig sehen", sagt Aline Spies. "Und sind zufrieden damit, was wir gemacht haben über die letzten Wochen und Monate." Bei aller Arbeit dürfe aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen, lacht Marvin Erking. "Es ist schön, gemeinschaftlich etwas auf die Beine zu stellen. Und danach auch gemeinsam zu essen und zu trinken."

Narren aus Niedermoschel sind mit Wagen auf vier Umzügen unterwegs

Jetzt freuen sich die Lewensteiner Narren auf die Umzüge mit ihrem neuen Wagen. Bad Kreuznach, Waldböckelheim, Sommerloch – und natürlich der eigene Umzug am Dienstag in Niedermoschel stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Und danach gibt es sicher schon die ersten Überlegungen, wie der Wagen für die nächste Kampagne aussehen könnte.