Die letzten Afghanen verlassen die Air Base Ramstein

Seit August werden über die Air Base in Ramstein Geflüchtete aus Afghanistan in die USA geflogen - damit soll bis Ende des Monats Schluss sein.

Wie die Air Base mitteilt, soll das letzte Flugzeug mit afghanischen Geflüchteten noch in dieser Woche die Pfalz verlassen. Etwa 100 Menschen würden noch auf ihre Ausreise in die USA warten. Sie sollten eigentlich schon vor zehn Tagen ausgeflogen werden - dann wurden fünf Evakuierte kurz vor dem Abflug positiv auf Corona getestet. Sie waren seitdem zusammen mit ihren Familien isoliert in einer US-Kaserne in Kaiserslautern untergebracht.

Flüge von der Air Base wegen Corona und wegen Masern ausgesetzt

Schon zuvor gab es einen Stopp der Evakuierungsflüge, weil bei einzelnen Afghanen, die in den USA gelandet waren, Masern festgestellt wurden. Daraufhin wurden die Geflüchteten, die auf der Air Base in Ramstein und in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern auf ihre Ausreise warteten, gegen Masern und Corona geimpft.

Ramstein Drehkreuz für Luftbrücke aus Afghanistan

Mit dem Ende der Flüge wurden seit August fast 35.000 Menschen über die Air Base Ramstein in die USA oder an einen anderen sicheren Ort geflogen. Die Air Base war das europäische Drehkreuz der Flüge aus Kabul, nachdem die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen hatten.