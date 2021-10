Letzter afghanischer Evakuierter verlässt Ramstein

Die letzten aus Afghanistan evakuierten Menschen haben am Samstag die Air Base Ramstein in der Westpfalz verlassen und sind nach Pennsylvania ausgeflogen worden. Damit endet die im August begonnene Mission.

Damit ist die größte humanitäre Luftbrücke in der Geschichte abgeschlossen. Zuletzt hatten noch etwa 100 Menschen dort auf ihre Ausreise gewartet. Insgesamt sind dann fast 35.000 Geflüchtete über Ramstein in die USA geflogen. Sie waren teils auf dem Militärflughafen, teils in einer US-Kaserne in Kaiserslautern untergebracht.

Die Air Base Ramstein war am 20. August zum europäischen Drehkreuz der Flüge aus Afghanistan geworden, nachdem dort die Taliban die Macht übernommen hatten. Er sei unglaublich stolz, was sein Team geleistet habe, sagte Brigadegeneral Josh Olson, der Kommandeur des 86. Lufttransportgeschwaders. Olson bedankte sich im Namen der USA auch bei den deutschen Partnern und der Nato sowie den rund 2.500 freiwilligen Helfern aus der Westpfalz.

39 Babys kamen zur Welt

Sie hatten Verpflegung verteilt, Englischkurse gegeben und Seelsorge geleistet. Insgesamt 1,5 Millionen Mahlzeiten wurden ausgegeben. Auf dem Höhepunkt der Aktion waren etwa 21.000 Evakuierte gleichzeitig auf der Air Base Ramstein und in einer Kaserne in Kaiserslautern untergebracht. Im Laufe der Aktion kamen laut US-Armee 39 Babys zur Welt. Die meisten Evakuierten waren bereits Mitte Oktober abgereist

Neue Heimat in den USA

Wegen Fällen von Masern und Corona unter den Geflüchteten hatten sich die letzten Flüge verzögert. Die US-Gesundheitsbehörde hatte die Evakuierungsflüge vorübergehend gestoppt. Die Afghanen in Ramstein und Kaiserslautern wurden vorsorglich gegen Masern geimpft. Außerdem erhielten sie eine Corona-Impfung. Sie wurden jetzt in den US-Bundesstaat Pennsylvania geflogen und sollen in den USA eine neue Heimat finden.