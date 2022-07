Mehr als 20 Bibliotheken beim Lesesommer dabei

In den Bibliotheken der Westpfalz startet heute wieder der Lesesommer für Kinder und Jugendliche. Wer im Rahmen der landesweiten Aktion viele Bücher liest, erhöht seine Chance auf einen Preis. Dieses Jahr beteiligen sich in der Westpfalz mehr als 20 Bibliotheken und Büchereien am Lesesommer, darunter die in Kirchheimbolanden, Zweibrücken, Pirmasens und Kusel. Ziel der Leseförderaktion ist, dass die jungen Teilnehmer ihre Konzentrationsfähigkeit trainieren und ihren Wortschatz vergrößern. Besonderer Anreiz soll dabei ein Gewinnspiel sein: Für jedes Buch, das die Kinder und Jugendlichen nachweislich lesen, erhalten sie ein Los. Zum ersten Mal findet in diesem Jahr zeitgleich zum Lesesommer der Vorlesesommer statt. Dabei können auch Kinder unter 6 Jahren Bücher ausleihen und sich diese von einer Person ihrer Wahl vorlesen lassen.