Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Lemberg bei Pirmasens hat die Polizei am Mittwochabend einen 18-Jährigen festgenommen. Bei ihm wurde die Beute des Überfalls gefunden. Er hatte zuvor zwei Angestellte mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Dann flüchtete er zu Fuß, konnte aber noch in Lemberg festgenommen worden. Nach seiner Festnahme gab er an, auch für den Überfall auf einen Supermarkt in Pirmasens am 19. Januar verantwortlich zu sein. Die Beute dieses Überfalls wurde in seiner Wohnung gefunden.