84-Jährige stirbt bei Autounfall

Eine 84-jährige Frau ist am Samstag bei Lemberg (Landkreis Südwestpfalz) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau allein mit ihrem Wagen auf der Landstraße unterwegs, als sie zwischen Pirmasens-Ruhbank und Lemberg in einer Linkskurve rechts von der Straße abkam und mit ihrem Auto gegen einen Baum prallte. Bei dem Unfall erlitt die 84-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus starb. Die Landstraße war für etwa eine Stunde komplett gesperrt.