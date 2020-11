Die Alte-Welt-Initiative hat ein Leitbild verabschiedet, nach dem sie künftig handeln will. In der Initiative arbeiten vier Landkreise und die evangelische Kirche zusammen. In dem Leitbild steht zum Beispiel, dass vermeintliche Schwächen der ländlichen Region künftig als Stärken vermarktet werden sollen – Ruhe, menschliche Nähe oder Bodenständigkeit bildeten einen Gegenpol zum Leben in Städten. Das Leitbild benennt aber auch konkrete Projekte: So soll zum Beispiel das Mehr-Generationen-Wohnen in den Dörfern gefördert werden. Ein Ziel sei es, dass sich wieder mehr Menschen in der Region ansiedeln und weniger wegziehen. In der Alten-Welt-Initiative haben sich 2018 die Landkreise Kaiserslautern, Bad Kreuznach, Kusel, der Donnersbergkreis und die evangelische Kirche zusammen geschlossen, um die Region voranzubringen. Sie haben bereits einige Projekte umgesetzt, zum Beispiel Bustouren durch die Alte Welt.