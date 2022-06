Einbrecher erbeuten Wertsachen

Unbekannte Diebe erbeuteten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Leimen im Kreis Südwestpfalz am Wochenende zahlreiche Wertgegenstände. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder am Samstagvormittag in das Haus eindrangen. Die Bewohner waren nicht zuhause. Die Diebe durchsuchten Schränke und Schubladen und stahlen teure Uhren, Handtaschen und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Wer verdächtige Beobachtungen am Wochenende in Leimen gemacht hat, soll sich bei der Polizei in Pirmasens melden.