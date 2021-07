In Medard im Landkreis Kusel hat die Polizei in einem Haus einen Toten, zwei Schwerverletzte und eine leichtverletzte Person gefunden.

Nach Angaben der Polizei werde wegen eines möglichen Tötungsdeliktes ermittelt. Eine Angehörige hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie ihre verletzte Mutter dort vorgefunden hatte. Wie die Polizei berichtet, gehören alle Beteiligten zu einer Familie.

Was hat sich in dem Haus abgespielt?

Hinweise auf einen flüchtigen Täter gebe es nicht. Bislang sei noch völlig unklar, was in dem Haus in Medard passiert ist. Die Polizei hofft, durch Befragung des leichtverletzten Mannes mehr darüber zu erfahren, was sich in dem Haus abgespielt hat.

Zuerst hatte die Tageszeitung "Rheinpfalz" über den Leichenfund berichtet.