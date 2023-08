Polizei entdeckt in Garten vergrabene Leiche in Homburg

per Mail teilen

Im Homburger Stadtteil Erbach ist am Mittwoch eine männliche Leiche entdeckt worden. Sie war laut Polizei in einem Garten vergraben - die Füße ragten aber noch aus der Erde heraus.

Ein Nachbar hatte die beiden Schuhe gesehen und daraufhin die Polizei gerufen. Spezialkräfte umstellten das Haus in Homburg-Erbach. Weil die Bewohner nicht auf Klopfen und Klingeln reagierten, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt in das Haus. Drinnen trafen die Polizisten auf zwei Personen. Ob sie mit dem Tod des Mannes in Verbindung stehen, müsse noch geklärt werden.

Im Homburger Stadtteil Erbach hat die Polizei am Mittwoch eine im Garten vergrabene Leiche entdeckt. IMAGO IMAGO / BeckerBredel

Leiche lag wohl schon länger auf Grundstück in Homburg-Erbach

Nach Informationen des Saarländischen Rundfunks lag die Leiche schon länger auf dem Grundstück und verweste. Wer der Tote ist und unter welchen Umständen er ums Leben gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Sonderkommission "Grab" eingerichtet. Die Ermittler sollen die Hintergründe zum Leichenfund klären. Eine Obduktion am heutigen Donnerstag soll weitere Erkenntnisse liefern.