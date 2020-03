Sechs Lehrer des Rittersberg-Gymnasiums in Kaiserslautern befinden sich wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde hatten sie engen Kontakt zu jemandem, der positiv auf das Virus getestet wurde.

Stand jetzt soll das Rittersberggymnasium geöffnet bleiben, sagte eine Sprecherin der Aufsichtsbehörde. Dort finden kommende Woche die mündlichen Abiturprüfungen statt. Das Gesundheitsamt prüfe zurzeit, wer mit den Lehrern in Quarantäne in den vergangenen Tagen engen Kontakt hatte. Außerdem sind 100 Schüler der Integrierten Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben für 14 Tage zuhause. Sie hatten vergangenen Dienstag das Konzentrationslager Struthof im Elsass besucht. Das Elsass gilt als Corona-Risikogebiet. In Meisenheim ist die Bodelschwingh-Schule für Kinder mit Beeinträchtigungen bis auf Weiteres geschlossen. Nach Angaben der Schule ist eine pädagogische Fachkraft am Corona-Virus erkrankt und befindet sich in häuslicher Quarantäne.