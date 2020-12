per Mail teilen

Der Zweibrücker Schlachthof soll aufgetautes Fleisch als Frischfleisch verkauft haben. Der Betreiber weist den Vorwurf größtenteils zurück.

Nach einem Hinweis an das Veterinäramt in Zweibrücken sind die Ermittlungen ins Rollen gekommen: Es hatte Anzeige erstattet, daraufhin durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach den Schlachthof. Die Behörde ist für alle Lebensmittelvergehen in Rheinland-Pfalz zuständig.

TK-Ware als Frischfleisch verkauft?

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte, wird den Verantwortlichen des Zweibrücker Schlachthofs vorgeworfen, tiefgekühltes Fleisch aufgetaut und anschließend als frische Ware verkauft zu haben. Von dem falsch deklarierten Fleisch gehe aber keine Gesundheitsgefährdung aus.

Der Betreiber des Schlachthofs weist die Vorwürfe zum Großteil zurück, will sich aber nicht zu Einzelheiten äußen. Er vermutet, ein ehemaliger Mitarbeiter habe sich an die Behörden gewandt.