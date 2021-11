Infoveranstaltung zum B10-Ausbau

Der Landesbetrieb Mobilität hat bei einer Online-Informationsveranstaltung am Mittwochabend für den vierspurigen Ausbau der B10 bei Annweiler zehn verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Derzeit bevorzugen die Verkehrsplaner eine Strecke, die parallel zur bisherigen gebaut werden könnte. Die Idee: eine neue Strecke mit zwei Spuren, die in der Nähe der schon existierenden B10 verlaufen könnte. Auf der neuen Strecke würden Fahrzeuge in die eine Richtung fahren, auf der alten Strecke in die andere Richtung. Diese Ausbauvariante würde rund 290 Millionen Euro kosten, unter anderem müssten zwei neue Tunnel gebaut werden. Der Ausbau der B10 könnte aber auch ganz anders aussehen. Insgesamt haben die Verkehrsplaner drei von zehn Ausbau-Varianten als besonders geeignet herausgefiltert. Bis zum tatsächlichen Ausbau kann es noch Jahre dauern - erst einmal soll das offizielle Raumordnungsverfahren Anfang 2022 beginnen.