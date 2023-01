"Lautrer Eiszauber" in der Innenstadt beginnt

Heute wird die Schlittschuhbahn in Kaiserslautern auf dem Schillerplatz in der Innenstadt eröffnet. Das Besondere: Sie ist aus Kunststoff.

Um 18 Uhr geht es los! Dann können alte und junge Schlittschuhfans endlich in Kaiserslautern ihre Runden drehen. Und zwar nicht in der Gartenschau, sondern auf dem Schillerplatz. Und auch nicht auf Eis, sondern auf Kunststoff. Damit spart die Stadt die hohen Energiekosten, die in der Eishalle an der Gartenschau für die Produktion, Aufbereitung und Kühlung des Eises angefallen wären.

Ein Schlittschuhläufer testet vor der Eröffnung am Abend um 18 Uhr die Kunststoffbahn auf dem Schillerplatz in Kaiserslautern. SWR

Firma aus Frankfurt übernimmt Kosten

Die Bahn wird von einer Veranstaltungsfirma aus Frankfurt auf dem Schillerplatz aufgebaut. Daher entstehen der Stadt Kaiserslautern nach eigenen Angaben keine Kosten für Aufbau und Betrieb der sogenannten Kunsteisbahn. Schlittschuhlaufen ist damit auf einer Fläche von 200 Quadratmetern möglich. Außerdem gibt es zwei Bahnen zum Eisstockschießen. Schlittschuhe können direkt an der Bahn ausgeliehen werden.

Die Stadt Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben keine Kosten für Aufbau und Betrieb der Schlittschuhbahn, die übernimmt eine Veranstaltungsfirma aus Frankfurt. SWR

Wegen steigender Energiekosten keine Eisbahn in Kaiserslautern

Unter anderem wegen der hohen Energiekosten, hatte sich der Kaiserslauterer Stadtrat bereits im Sommer dafür entschieden, auf die bekannte Eisbahn in der Gartenschau verzichten.