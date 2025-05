Lautertalbahn: Gutachter soll tödlichen Unfall mit Radfahrerin aufklären

per Mail teilen

Eine Radfahrerin ist am Montagmittag ums Leben gekommen. Sie wurde an einem Bahnübergang im Lautertal von einem Zug erfasst. Nun wird sich ein Gutachter mit dem Unfall beschäftigen.

Der Gutachter soll herausfinden, was genau am Montag passiert ist. Bei dem Unfall an einem Bahnübergang zwischen Otterbach und dem Ortsteil Sambach (Kreis Kaiserslautern) war eine 80-jährige Frau von einem Zug erfasst worden. Sie hatte nach Angaben der Polizei tödliche Verletzungen erlitten.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau ihr Fahrrad über den Übergang schieben wollte. Der Gutachter soll unter anderem herausfinden, warum die Frau nicht gehört hat, dass der Zug kommt.

Nach weiteren Erkenntnissen der Beamten hatte der Lokführer noch eine Notbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß mit der Radfahrerin aber nicht mehr verhindern.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall

Laut den bisherigen Hinweisen befanden sich mehrere Fahrgäste in der Bahn. Als die Polizei zum Unfallort kam, sei keiner davon mehr da gewesen. Die Polizei bittet Zeugen deshalb, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.

Die Lautertalstrecke musste zur Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt werden. Ein Ersatzverkehr fuhr während dieser Zeit.