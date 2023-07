Draisinenstrecke im Glantal wieder voll befahrbar

per Mail teilen

Fans der Draisinenstrecke im Glantal wird es freuen: Ab heute ist auch der Abschnitt zwischen Staudernheim und Meisenheim wieder frei.

Die 20 Kilometer lange Teilstrecke war nach einem Unfall im Februar gesperrt worden. Damals war eine Reiterin durch eine Brücke eingebrochen, der Landesbetrieb Mobilität hatte daraufhin alle Brücken untersucht und festgestellt, dass an sieben Überführungen Nachbesserungen vorgenommen werden mussten. Diese Arbeiten sind jetzt abgeschlossen.

Mehrere Brücken mussten entlang der Draisinenstrecke gesperrt werden. SWR

Komplette Draisinenstrecke wieder befahrbar

Damit steht erstmals in dieser Saison wieder die komplette, 40 Kilometer lange Draisinenstrecke zwischen Lauterecken und Staudernheim zur Verfügung. Auf dem jetzt wieder freigegebenen Abschnitt kann man vormittags von Staudernheim nach Meisenheim fahren und nachmittags umgekehrt. Auf der zweiten Strecke wird mit den Draisinen an geraden Kalendertagen ab Lauterecken gefahren, an ungeraden ab Altenglan.

Alle Infos zur Strecke und zu den Preisen gibt es auch auf der Internetseite der Draisinentour.