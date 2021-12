per Mail teilen

Der Kreisausschuss Kusel beschäftigt sich in seiner Sitzung am Montagvormittag unter anderem mit dem Umbau des ehemaligen Stellwerks Lauterecken. Dieses soll zu einem barrierefreien Tourismus-Zentrum werden. Anfang des Monats hatte das Land dafür mehr als 155.000 Euro bewilligt. Der Kreis Kusel beginnt nun damit, die Aufträge an Firmen zu vergeben.