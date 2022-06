Bei Pirmasens war am Montagmittag die B10 von Landau kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, war auf dem Abschnitt zwischen dem Waldfriedhof und der Anschlussstelle Haseneck ein Lkw in Brand geraten. Die Flammen hätten auch auf die Büsche neben der Bundesstraße übergegriffen. Der Verkehr wurde nach Polizeiangaben an der Abfahrt Waldfriedhof abgeleitet. Der Lastwagen sei völlig ausgebrannt.