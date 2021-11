Lange Warteschlangen vor Corona-Teststellen

Seit Mittwoch gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel. Ungeimpfte brauchen deshalb regelmäßig Corona-Tests. An den Teststellen in Kaiserslautern, Kusel oder Zweibrücken gibt es lange Warteschlangen.

Die Corona-Schnellteststellen in der Westpfalz sind wieder voll ausgelastet. Das teilten die Betreiber auf Anfrage des SWR mit. In den vergangenen Tagen haben sich wieder deutlich mehr Menschen auf Corona testen lassen. Die Zahl der Schnelltests stieg daher an vielen Orten sprunghaft an.

Vor den Corona-Teststationen bilden sich immer wieder lange Warteschlangen, wie hier in der Ländelstraße in Kaiserslautern. SWR

Bis zu zwei Stunden Wartezeit für Schnelltest

Dadurch bildeten sich vor den Teststellen unter anderem in Otterbach, Baumholder, Wolfstein, Kusel, Kaiserslautern und Winnweiler nach Angaben der Betreiber lange Schlangen. Die Menschen mussten bis zu zwei Stunden warten. Grund sei die seit Mittwoch geltende 3G-Regel am Arbeitsplatz. Auch im Landkreis Südwestpfalz stieg die Nachfrage nach Schnelltests. Hier sollen nun laut Deutschem Roten Kreuz die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren angepasst werden. Auch andere Teststellen passen ihre Öffnungszeiten aufgrund der hohen Nachfrage nun an. Auf der Webseite des Landes Rheinland-Pfalz gibt es eine Übersichtskarte mit den Öffnungszeiten aller Teststationen.