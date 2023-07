per Mail teilen

Zwischen Rockenhausen und Winnweiler sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Folge: zwei Verletzte und eine lange Vollsperrung der B48.

Dass eine Autofahrerin in einer Kurve wenige Zentimeter von der Fahrbahn abkam, hatte im Donnersbergkreis weitreichende Folgen. Die 51-Jährige wollte ihren Fehler nach Polizeiangaben korrigieren und lenkte gegen - dabei kam ihr Fahrzeug in der Nähe von Schweisweiler aber ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem anderen Auto zusammen.

Bei dem Unfall nahe Schweisweiler im Donnersbergkreis wurden beide Autos schwer beschädigt. Die Polizei geht von einem mittleren fünfstelligen Betrag aus. PP Westpfalz

Zwei Frauen und ein Jugendlicher nach Unfall im Krankenhaus

Die Unfallverursacherin und die Frau im anderen Pkw kamen nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Genauso ein 13-jähriger Junge, der im entgegenkommenden Auto auf dem Beifahrersitz saß.

Vollsperrung der B48 im Donnersbergkreis

Die völlig demolierten Fahrzeuge führten am Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen in der näheren Umgebung. Aus einem der Fahrzeuge lief laut Polizei Benzin aus, die B48 wurde deshalb mehr als drei Stunden voll gesperrt. In dieser Zeit reinigte ein Spezialfahrzeug die Fahrbahn und die beiden Autos wurden abgeschleppt.