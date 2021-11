Auch in der Verbandsgemeinde Landstuhl sollen die Schulen mit fest installierten Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Der Verbandsgemeinderat will dafür am Mittwochabend die nächsten Schritte einleiten.

Konkret sollen Aufträge für die Realschule plus in Queidersbach sowie die Grundschulen in Queidersbach, Kindsbach, Bann, Landstuhl und Schopp vergeben werden. Nach Angaben des Landstuhler Verbandsbürgermeisters Peter Degenhart (CDU) werden sie nachhaltige Lüftungsanlagen mit einer Wärmerückgewinnung bekommen. Degenhart übt gleichzeitig scharfe Kritik an der Bundes- und Landespolitik. Es helfe nicht, nur Förderprogramme für solche Anlagen aufzulegen. Auch die Anschaffung müsse schneller gehen. Wegen der enormen Bürokratie seien die Anlagen mit viel Glück frühestens im Januar installiert. Aktuell bemühen sich zahlreiche Kommunen in der Westpfalz um fest installierte Lüftungsanlagen für ihre Schulen- sie gelten als leistungsfähiger als die mobilen Geräte.