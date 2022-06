30 neue Sirenen für Katastrophenfälle

Der Verbandsgemeinderat Landstuhl hat beschlossen, 30 Hochleistungssirenen anzuschaffen. Im Katastrophenfall sollen sie die Bevölkerung warnen. Als Reaktion auf die Flut im Ahrtal hatte der Landkreis Kaiserslautern ein Gutachten in Auftrag gegeben. Demnach müsste die Verbandsgemeinde Landstuhl insgesamt 52 Sirenen installieren, um die Bevölkerung auch in abgelegenen Gebieten zu warnen. Die Installation der 30 nun vom Rat beschlossenen Sirenen, warnt nach Angaben eines Ratsmitglieds zwar nicht die ganze, aber bereits einen Großteil der Bevölkerung. Die Kosten von rund 440.000 Euro werden von Landkreis und Bund bezuschusst. Die fehlenden 22 Sirenen müssten auf privaten Gebäuden angebracht werden, so das Ratsmitglied. Das will die Verbandsgemeinde nach eigenen Angaben vorerst vermeiden. Derzeit sei sie deshalb auf der Suche nach Alternativen zu den Sirenen.