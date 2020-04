Das US-Militärhospital in Landstuhl spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung des Coronavirus in den Reihen der US-Streitkräfte. Es ist der einzige Standort in Europa, an dem das US-Militär auf eine Infektion testen kann.

Provisorisch ausgeschildert: das Corona-Testzentrum der US-Armee in Landstuhl U.S. Army

Die laminierten gelben Schilder sehen ein wenig improvisiert aus: "COVID-19 SCREENING CLINIC" steht darauf, ein roter Pfeil weist Patienten den Weg. Die Patienten hier im US-Militärhospital in Landstuhl sind amerikanische Militärangehörige. Das Coronavirus ist mittlerweile auch für die US-Streitkräfte zur enormen Herausforderung geworden.

Es ist ein neuer, ein unsichtbarer Feind, den sie hier erkennen und bekämpfen müssen. Unmittelbar neben der Notaufnahme wurde das Corona-Testzentrum eingerichtet, und es ist rund um die Uhr geöffnet, sieben Tage pro Woche.

Knappe Test-Ressourcen

Das Landstuhl Regional Medical Center, das größte US-Krankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten, ist noch immer die einzige medizinische Einrichtung des US-Militärs in Europa, in der diagnostische Tests auf COVID-19 durchgeführt werden können. Doch auch hier sind die Testkapazitäten knapp.

"Um unsere Ressourcen gezielt einzusetzen, testen wir diejenigen, bei denen ein positiver Befund am wahrscheinlichsten ist", erklärt Landstuhls COVID-Experte Colonel Randall Freeman gegenüber dem SWR. Dabei geht das medizinische Team nach einer genau festgelegten, vierstufigen Priorisierung vor.

Ungefähr 160 Tests schafft sein Team täglich im Durchschnitt. Dazu kommen umfangreiche Laborarbeiten für die anderen Militäreinrichtungen, die nicht selber testen können.

Ungefähr 160 Tests schafft das Team täglich U.S. Army

Schutzmasken nähen statt Fallschirme flicken

Das US-Militär führt zur Zeit eine Art Zwei-Fronten-Krieg. Zu Hause in den USA setzt Präsident Donald Trump mittlerweile voll auf das Militär zur Eindämmung des Virus: Die Air Force transportiert Millionen Teststäbchen von Europa in die USA; die Navy versorgt mit ihren Lazarettschiffen Comfort und Mercy vor New York und Los Angeles Patienten; die Soldaten der Army bauen Feldlazarette und nähen Schutzmasken auf Nähmaschinen, mit denen normalerweise Fallschirme geflickt werden.

Doch zugleich muss die Truppe auch um die Gesundheit in den eigenen Reihen kämpfen. So werden im Krankenhaus Landstuhl COVID-19-Patienten auf einer eigens eingerichteten Station untergebracht, der Zugang ist streng eingeschränkt.

Der Schutz des medizinischen Personals ist eine ungeahnte Herausforderung: "Wir stehen im Wettbewerb mit allen anderen", räumt Colonel Randall Freeman ein. "Wir erhalten unsere Schutzausrüstung zwar im Wesentlichen durch das medizinische Beschaffungswesen der Army. Aber auch die müssen das Material oder Teile davon auf dem freien Markt einkaufen. Also bewegen wir uns mit der militärischen Versorgungskette nicht in einem Vakuum."

Colonel Randall Freeman: "Gestern Irak - heute Corona." U.S. Army

Schwere Corona-Fälle kommen nach Kaiserslautern

Unterdessen steigen die Infektionszahlen auch im US-Militär: Mehr als 2.500 Fälle verzeichnet das US-Verteidigungsministerium bislang in den eigenen Reihen. "Wir müssen umsichtige Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergreifen und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Leute weiter in der Lage sind, das Land zu verteidigen", bringt eine Pentagon-Sprecherin gegenüber dem SWR den Spagat für die Truppe auf den Punkt.

Das Landstuhl Medical Center spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Klinik verfügt über etliche Beatmungsplätze. Und dennoch: Sollte ein Patient so schwer an COVID-19 erkranken, dass er auf eine sogenannte ECMO-Therapie - einer Art externen Lunge - angewiesen wäre, müsste die Person in eines der umliegenden deutschen Krankenhäuser gebracht werden, etwa ins Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern.

Das größte Krankenhaus der Streitkräfte außerhalb der USA steht in Landstuhl U.S. Army

Enger Austausch mit rheinland-pfälzischen Behörden

Das Landstuhl Hospital, so Colonel Freeman, stehe in engem Austausch mit den rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden. Die Folgen der Corona-Pandemie sind auch für das US-Militär augenfällig: So hatte das Virus zunächst die großangelegte Militärübung der Army, Defender 2020, lahmgelegt. Erst vor wenigen Tagen gingen Bilder des Flugzeugträgers Theodore Roosevelt um die Welt. Dessen Kapitän wurde entlassen, nachdem er aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs an Bord Alarm geschlagen hatte.

Im Militärkrankenhaus Landstuhl übt sich Colonel Freeman dennoch in professionellem Zweckoptimismus: "Gestern waren es Irak oder Syrien, auf die wir reagieren mussten. Heute ist es Corona. Morgen ist es wieder etwas anderes. Unsere Mission bleibt die gleiche: Wir stellen die bestmögliche medizinische Behandlung sicher."