Die Fraktionen CDU und FWG des Stadtrats Landstuhl wollen, dass das Pfalztheater Kaiserslautern künftig auch Theaterstücke in der Stadthalle Landstuhl aufführt. Einen entsprechenden Antrag stellen beide Fraktionen nach Angaben der FWG heute Abend im Stadtrat. Vor allem kleinere Produktionen des Pfalztheaters, wie zum Beispiel Musicals und Theaterstücke für Jugendliche, könnten künftig auch in der Stadthalle Landstuhl gezeigt werden. Das sagte ein Sprecher der Freien Wählergruppe. Eine weitere Idee der Fraktionen CDU und FWG ist es, dass sich der Verein Heimatfreunde Landstuhl in Zukunft um das Kindertheater in der Stadthalle kümmert. Weil die Vereinsmitglieder bei Veranstaltungen künftig ehrenamtlich helfen könnten, würden auch Kosten eingespart. In den vergangenen Jahren hatte die Stadthalle Landstuhl das Kindertheater und die Pfälzer Komödie als städtischer Eigenbetrieb selbst veranstaltet.