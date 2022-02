Sicherheitsforum zum Thema sexueller Missbrauch

In der Stadthalle in Landstuhl wird heute bei einem Sicherheitsforum darüber diskutiert, wie man Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen kann. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Leitungspersonal von Kitas und Grundschulen, aber auch an andere Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben – beispielsweise Polizisten. Das Sicherheitsforum wird vom Polizeipräsidium Westpfalz veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Innenministers. Die Veranstaltung in Landstuhl ist nicht öffentlich.