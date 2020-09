Unbekannte haben in der Integrierten Gesamtschule in Landstuhl einen enormen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, haben die Täter von Donnerstag auf Freitag in einem Klassenzimmer das Waschbecken mit Papierhandtüchern verstopft. Anschließend hätten sie die Wasserhähne aufgedreht. Nach Angaben der Polizei sei dadurch ein Wasserschaden entstanden, der nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liege. Insgesamt sechs Klassenräume vom 2. Stock bis ins Untergeschoss seien davon betroffen. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten.