Die Schulen der Verbandsgemeinde Landstuhl bekommen neue und leistungsfähige Lüftungsanlagen. Um sie damit auszustatten hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend zwei Fachfirmen beauftragt. Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt (CDU) kümmern sie sich zunächst um sieben Schulen in der Verbandsgemeinde. Bei vier weiteren müssten noch letzte Details geregelt werden. Degenhardt betonte, er hoffe, dass die Lüftungsanlagen möglichst schnell in den Klassenzimmern installiert würden. Das hänge aber auch von den Lieferzeiten ab, sodass es mindestens Januar werden könne.