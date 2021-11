Schallschutz für US-Schießplatz Thema im Stadtrat

per Mail teilen

Der Stadtrat von Landstuhl beschäftigt sich am Dienstag mit einer möglichen Schallschutzanlage für einen Schießplatz der US-Armee. Grund ist ein Antrag der CDU-Stadtratsfraktion.

Der Schießplatz der US-Armee sorgt in Landstuhl seit Jahren für Diskussionen. Anwohner beschweren sich immer wieder über Schießlärm, auch am Wochenende gibt es Übungen auf dem Gelände. Bisher konnten die Beteiligten das Problem nicht lösen und damit auch nicht den Schießlärm reduzieren. Eine Schallschutzanlage für den US-Schießübungsplatz könnte möglicherweise helfen. Zumindest ist das die Idee der CDU-Fraktion im Landstuhler Stadtrat. Sie fordert, dass Landstuhls Bürgermeister Ralf Hersina (SPD) mit der US-Armee darüber sprechen soll, ob es möglich wäre einen solchen Schallschutz zu bauen. Der Stadtrat soll am Dienstag über den Antrag der CDU-Fraktion abstimmen.