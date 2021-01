Die Verbandsgemeinde Landstuhl hat an der Realschule Plus in Queidersbach einen ersten Klassensaal in einer Schule mit einer selbst gebauten Lüftungsanlage ausgestattet. Das haben Bürgermeister Peter Degenhardt und der Erste Beigeordnete Uwe Unnold mitgeteilt. Die Luft im Saal werde mit Hilfe der Anlage etwa zwei Mal in der Stunde komplett ausgetauscht. Die Anlage sei einfach ein- und wieder auszubauen. Die Verbandsgemeinde Landstuhl sei mit dem Eigenbau dem Beispiel einiger anderer Verwaltungen wie Pirmasens, Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach gefolgt.