Polizei zieht in neues Gebäude

Die Polizei in Landstuhl bezieht heute die neugebaute Polizeiinspektion in der Bahnstraße.

Das alte Gebäude der Polizei am Bahnhof in Landstuhl ist künftig nicht mehr besetzt. Eine Polizeisprecherin sagte, der Neubau sei notwendig geworden, weil das alte Gebäude nicht mehr den Brandschutzbestimmungen genügte und nicht barrierefrei war. Außerdem sei das Haus zu klein geworden. In der neuen Polizeiinspektion arbeiten rund 100 Beamte. Sie wird am 28. Oktober offiziell eingeweiht. Im kommenden Jahr soll es einen Tag der Offenen Tür geben.