Massencrash bei Landstuhl: Junger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer hat auf der A6 bei Landstuhl einen Massencrash ausgelöst. Er hatte zuvor die Kontrolle über seine Maschine verloren.

Der junge Mann war nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Donnerstag auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand, habe er am Autobahnkreuz Landstuhl von der A6 auf die A62 wechseln wollen. Das war aufgrund der dortigen Baustellen-Sperrung jedoch nicht möglich. Deshalb sei er wohl aus Unsicherheit zunächst mit einer Warnbake und dann mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand kollidiert. Anschließend sei er zu Boden gestürzt.

Motorradfahrer bei Landstuhl schwer verletzt

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort sei er in die Uni-Klinik nach Homburg gebracht worden. An seinem Motorrad entstand Totalschaden. Gefährlich wurde es laut Polizei auch für die nachfolgenden Autofahrer: Durch den Unfall wurde die Warnbake auf die Fahrbahn geschleudert. Auch das Motorrad lag noch auf der Autobahn.

Nach dem Unfall war die Maschine des jungen Motorradfahrers nur noch Totalschaden. Polizeidirektion Kaiserslautern

Neun weitere Unfälle durch nachfolgende Autofahrer

Insgesamt seien dadurch neun weitere Unfälle verursacht worden. Dabei seien die Autos zum Teil so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.