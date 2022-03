Nach einem schweren Unfall in Landstuhl sucht die Polizei nach einem flüchtigen Mann. Dieser sei einer 88-jährigen, gehbehinderten Frau am vergangenen Montag zu Fuß in hohem Tempo entgegenkommen und in sie hineingerannt. Die Seniorin stürzte laut Polizei mit ihrem Rollator und blieb schwerverletzt liegen. Der unbekannte Mann habe sich dann nicht um die Frau gekümmert, sondern sei einfach weitergelaufen. Autofahrer hätten schließlich erste Hilfe geleistet.